IL NOME. Cade da un ponteggio di 10 metri: MUORE OPERAIO CASERTANO

CASERTA – Tragedia sul lavoro in un cantiere edile a Vittorito, dove Francesco Ortucci, 55enne originario di Casaluce, è morto dopo essere precipitato da un ponteggio di circa 12 metri. L’incidente è avvenuto ieri mattina.

A dare l’allarme sono stati i colleghi, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuto anche l’elicottero del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo sono giunti il magistrato di turno della Procura di Sulmona, i carabinieri e gli ispettori del lavoro per i rilievi. La comunità di Vittorito e quella di origine della vittima, Casaluce, sono sotto shock.