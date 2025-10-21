IL NOME. Direttore delle Poste accusato della rapina al “suo” ufficio
21 Ottobre 2025 - 09:55
TEVEROLA – Arriva l’assoluzione per Stefano Ruggiero, ex direttore dell’Ufficio postale di Teverola in cui si verificò una rapina nel 2015, accusato di aver partecipato al colpo tramite dei firmati di sicurezza che ritraevano dei comportamenti ambigui da parte del capo della filiale.
Il Tribunale di Aversa Napoli Nord, dopo oltre sette anni di processo, ha deliberato per l’innocenza di Ruggiero, insieme agli altri presunti autori del furto, a causa dell’insufficienza delle prove sull’identificazione dei rapinatori.