IL NOME E LA FOTO. ARRESTATO IL NARCOTRAFFICANTE. La Germania lo vuole nelle sue carceri. Ecco cosa ha deciso la Corte d’Appello

Attivo nella città di Petersberg dove ad un altro narcos ha consegnato una borsa di droghe e sostanze psicotrope di ogni genere



NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20



CASTEL VOLTURNO – È un narcotrafficante. Il suo nome non è molto conosciuto in quanto risulta incensurato. Ma in Germania, precisamente a Petersberg, ha consegnato una borsa con un grande assortimento di droghe da quelle più leggere come la marijuana a quelle più pesanti come la cocaina, il tutto condito da medicinali additivi, sostanze psicotrope e chi più ne ha più ne metta. In più una pistola di piccolo calibro, una 6.35 scarica, ma pronta ad essere usata (giusto per fare un esempio uguale a quella con cui il commerciante di Mondragone ha ucciso Luigi Magrino).

Per questi motivi l’autorità giudiziaria tedesca si è mossa e due giorni fa ossia mercoledì 18 giugno Massimo Esposito, 24 anni il prossimo 1 luglio – figlio di Mosè Esposito, noto narcotrafficante affiliato alla camorra dei Casalesi (in foto) – è stato arrestato a Castel Volturno e a dirla tutta quando si tratta di narcotraffico internazionale come in questo caso, teme pochi confronti

Entro 24 ore ossia ieri 19 giugno ai sensi dell’articolo 13 della legge 69/2005, Esposito assistito dal suo difensore l’avvocato Nando Letizia, è comparso davanti alla Corte di Appello di Napoli, che in casi del genere è l’organismo giudiziario deputato alla convalida dell’arresto frutto di un mandato di cattura spiccato da uno stato straniero, ma componente dell’unione europea, in un sistema regolato da convenzioni e leggi ben precise.

La Corte d’Appello ha anche disposto, dopo aver avviato Massino Esposito verso una cella del carcere di Santa Maria Capua Vetere il 1 luglio L’indagato dovrò comparire davanti a un collegio del tribunale di Napoli che si esprimerà sulla richiesta di estradizione.

Naturalmente il discorso si basa sul fatto che i reati contestati a Massimo Esposito dall’autorità giudiziaria tedesca sono ugualmente contestabili e sanzionabili dal diritto italiano.