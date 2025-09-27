IL NOME E LA FOTO. Cade da un ponteggio: MUORE OPERAIO 55enne

Al vaglio degli inquirenti la posizione lavorativa del 55enne

MELITO – Non ce l’ha fatta Antonio Maione, l’operaio 55enne di Melito, che nella mattina di ieri, venerdì 26 settembre, è caduto da un impalcatura all’interno di una palestra in ristrutturazione in cui stava lavorando cadendo da un’altezza di circa 3 metri battendo la testa e riportando gravissime lesioni. Le sue condizioni sono apparse da subito gravi. Ricoverato in codice rosso all’ospedale San Paolo di Fuorigrotta e poi trasportato all’ospedale San Giovanni Bosco dove è deceduto in serata. Il suo decesso è avvenuto in ospedale, poche ore dopo il tragico incidente.

All’interno della palestra è stata sequestrata solo l’area dove è avvenuto il dramma.