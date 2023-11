IL NOME E LA FOTO. TRAGEDIA sulla superstrada: 22enne travolto e ucciso da un camion. IDENTIFICATA la vittima

Stava facendo rientro da alcuni locali della zona dove aveva trascorso alcune ore in compagnia degli amici

SESSA AURUNCA – Aveva 22 anni e si chiamava Ruslan Prots il ragazzo ucciso sulla variante Appia Formia-Garigliano mentre si trovava in bici in compagnia di un amico. Il giovane originario di Sessa Aurunca ma domiciliato a Minturno stava facendo rientro da alcuni locali della zona dopo la serata del sabato sera quando poco dopo l’1 e 30 all’altezza dello svincolo per Minturno-Scauri , in circostanze da chiarire, è stato travolto e ucciso da un camion.

Inutili i soccorsi prestati dai sanitari del 118 giunti sul posto allertati dal conducente del mezzo che prontamente si è fermato per prestare soccorso. Sul caso indagano i carabinieri. Il camionista è stato anche sottoposto all’alcol test e al drug test risultando negativo.