IL NOME E LE FOTO. Incidente mortale nella notte, muore noto imprenditore

I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 47enne

MADDALONI/SANTA MARIA A VICO – Si chiamava Gianluca Claudio Russo, il 47enne che questa notte poco dopo le ore 1,00 ha perso la vita in un tragico schianto in via Forche Caudine all’intersezione con via Ficucella a Maddaloni. Imprenditore delle omonime pompe funebri di Santa Maria a Vico, originario di via Migliori era residente nella frazione Montedecore di Maddaloni. Per cause ancora in corso di accertamento il 47enne alla guida della sua Jeep ne ha perso il controllo andando a finire nell’inferriata del muro perimetrale di un caseificio della zona. I rilievi sull’incidente mortale sono affidati agli agenti del commissariato di Maddaloni. Fratello del consigliere comunale calatino Domenico Russo, lascia affranti dal dolore la moglie e tre figli.