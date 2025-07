IL NOME E LE FOTO. MUORE OPERAIO 38ENNE: schianto violento tra due tir in Autostrada

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Oltre 8 km di coda in direzione Caserta Nord. La vittima avrebbe compiuto tra qualche giorno 39 anni

CAPUA – È Antonino De Stefano, 38 anni, originario di Ceppaloni, in provincia di Benevento, l’uomo che ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto oggi, intorno alle ore 16, sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Capua e Caserta Nord.

De Stefano stava viaggiando per motivi di lavoro quando, all’altezza del chilometro 729+800, è rimasto coinvolto in un violento scontro tra un tir e un camion. L’impatto è stato fatale. De Stefano è un operaio di una ditta di raccolta rifiuti con sede a Montesarchio. Secondo una prima ricostruzione, la vittima era scesa dal mezzo per verificare un problema ai pneumatici quando è stato travolto da un camion in transito, che ha colpito sia lui che il camioncino parcheggiato in corsia d’emergenza.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il mezzo su cui viaggiava si è ribaltato dopo l’urto con le barriere laterali, finendo per occupare la carreggiata e paralizzando il traffico in direzione sud. Da oltre un’ora si registrano fino a otto chilometri di coda, con la circolazione inizialmente deviata su una sola corsia.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale, il personale di Autostrade per l’Italia e i mezzi di soccorso. La salma dell’uomo è stata trasferita all’istituto di medicina legale di Caserta per gli accertamenti di rito.

