IL NOME. Falsi titoli per lavorare, arrestato ex poliziotto

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Francesco Venere, ex poliziotto casertano, è stato arrestato in queste ore dai carabinieri perché ritenuto responsabile di una truffa.

Venere, cinquantenne, aveva cercato di ottenere l’affidamento ai servizi sociali, misura alternativa legata ad una pena subita sempre per una truffa per la quale era stato condannato.

Al cinquantenne è stato concesso l’affidamento ai servizi sociali in una Onlus, nella quale avrebbe dovuto lavorare come infermiere.

Se non fosse che i carabinieri hanno scoperto come come Venere non avesse i titoli presentati che gli davano l’opportunità di lavorare.

Per questo motivo è stato arrestato e trasferito al carcere di Santa Maria Capua Vetere.