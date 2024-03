IL NOME. In trasferta per rubare: manette ai polsi di un 31enne di S. MARIA. C.V.

E’ caccia ai complici

SANTA MARIA CAPUA VETERE – I carabinieri della stazione di Marigliano (NA) hanno sorpreso, la notte scorsa, una gang composta da tre malviventi mentre cercava di entrare in un appartamento a Brusciano. Un 31enne di Santa Maria Capua Vetere, Djordje Prvulovic, è stato arrestato e rinchiuso in carcere per i reati di furto ed evasione. Caccia ai due complici. L’uomo era già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è caccia ai complici.