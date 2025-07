IL NOME. Malore in carrozzina, muore 60enne

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti tempestivamente gli operatori del 118, ma purtroppo per il 60enne non c’è stato nulla da fare

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

VAIRANO PATENORA – Tragedia nella giornata di ieri a Vairano Patenora, dove un uomo di 60 anni, Roberto Campopiano, è deceduto mentre percorreva una strada alla periferia del paese a bordo della sua carrozzina a motore.



Dalle prime informazioni, Campopiano, residente del posto, utilizzava abitualmente la carrozzina per i suoi spostamenti a causa di problemi di deambulazione. Le circostanze esatte del decesso sono ancora da chiarire, ma sembrerebbe trattarsi di un malore improvviso o di un incidente autonomo.



Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti tempestivamente gli operatori del 118, ma purtroppo per il 60enne non c’è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Roberto Campopiano era molto conosciuto e stimato in città, e la notizia della sua scomparsa ha destato profondo cordoglio nell’intera comunità. I funerali si svolgeranno nelle prossime ore.