IL NOME. MONDRAGONE. Non regge al dolore della morte del figlio e si lancia nel vuoto: muore 67enne

La morte del figlio, un dolore mai superato che avrebbe portato la donna a compiere un gesto estremo

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

MONDRAGONE – Dramma nella comunità di Mondragone per la morte di Antonia P., 67 anni, moglie di un infermiere del posto deceduta a seguito di una nel vuoto dalla finestra della propria abitazione in via Gorizia. Purtroppo, l’impatto non le ha lasciato scampo. Secondo quanto emerso, la donna pare aveva vissuto un dolore profondo a causa della perdita di un figlio, un evento che potrebbe aver influito sulla sua sofferenza e che avrebbe portato la donna a compiere il gesto estremo Il sindaco di Mondragone, Francesco Lavanga, ha espresso il proprio cordoglio con parole toccanti: “Era una nostra concittadina, ha compiuto un gesto estremo togliendosi la vita. Non esistono parole giuste in questo momento, il silenzio è l’unica forma di rispetto verso la vittima e i suoi cari. Per tutti noi continua il monito a provare ad ‘ascoltare’ di più, a ‘guardare’ meglio, ad esserci! Non è facile, ma parlando in generale, penso che anche piccoli gesti servano a colmare solitudine o quel senso di sofferenza alla vita. Con profonda commozione e cordoglio ci stringiamo intorno al dolore dei familiari. Riposa in pace.”