IL NOME. Muore 47enne: grave incidente a due passi dal Savaris

TEVEROLA – Un tragico incidente stradale a Teverola ha stroncato la vita di Nicola Cimmino, un uomo di 47 anni residente a Giugliano in Campania.

La dinamica è avvenuta nella notte lungo la statale Appia, una strada che collega diversi centri dell’Agro aversano.

Secondo una prima ricostruzione, Cimmino stava guidando in direzione di Aversa quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua vettura in un rettilineo.

L’auto è finita fuori strada e ha impattato violentemente contro un albero ai margini della carreggiata, non lontano dal ristorante Savaris.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri, allertati da alcuni automobilisti, e i sanitari del 118. Purtroppo, non c’era più nulla da fare per il 47enne, il cui decesso è stato accertato immediatamente.

Al momento, l’ipotesi più probabile è che si sia trattato di un incidente autonomo, forse dovuto a un malore improvviso, un colpo di sonno o una manovra errata. La salma è stata consegnata all’autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso, mentre il veicolo è stato sequestrato per le indagini.