IL NOME. Muore medico mentre salva la vita ad una donna in strada

CASAGIOVE – Era accorso per aiutare un’anziana in difficoltà, che aveva avuto un malore in via Firenze, a Casagiove.

È stato uno degli ultimi gesti di Pietro Martini, medico cardiologo di Casagiove, deceduto a causa di un infarto, appena dopo aver soccorso una donna.

Martini, 68 anni, per anni è stato in servizio all’ospedale Melorio di Santa Maria Capua Vetere.

Un’ambulanza è accorsa in via Firenze, chiamata per la donna, ma è stato il medico ad aver bisogno di aiuto. Martini si è sentito male, accasciandosi mentre si trovava nell’androne di un palazzo.

Un arresto cardiaco fulminante, che ha spento l’uomo tra le mani dei soccorritori.

Il

magistrato della procura di Santa Maria Capua Vetere che ha subito liberato la salma, constatata la morte naturale del medico. Il dottor Martini lascia la moglie e tre figli.