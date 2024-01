IL NOME. Nasconde armi e droga in camera da letto, 44enne condannato

La pistola risultò rubata a Monte di Procida.

CASAL DI PRINCIPE. Fu trovato in possesso di quasi cento grammi di hashish, già diviso in panetti, nascosti in camera da letto. Nel corso di quella perquisizione i carabinieri trovarono nella sua abitazione, in via Di Giacomo, a Casal di Principe, oltre alla droga, anche una pistola (risultata poi essere provento di furto a Monte Di Procida) e 6 munizioni.

Oggi, il gup del tribunale di Aversa-Napoli Nord, Raffaele Coppola, ha condannato a tre anni e cinque mesi (più di 5 anni la pena chiesta dal pm) di carcere il 44enne Giuseppe Cefariello che rispondeva dei reati di detenzione ai fini di spaccio, detenzione illecita di arma e ricettazione.