IL NOME. OMICIDIO ALLA MASSERIA ADINOLFI. Ucciso ragazzo 17enne, ferita una proprietaria

CAPUA – Per ora vige il più totale riserbo tra carabinieri della compagnia di Capua, intervenuti alla masseria Adinolfi dove oggi pomeriggio, domenica, una persona è rimasta uccisa, accoltellata dopo una lite in cucina.

La vittima aveva 17 anni e si chiamava Alagie Sabally, che il ragazzo fosse straniero o italiano di seconda generazione.

Non si tratterebbe di un incidente, quindi, ma di una lite scoppiata all’interno delle cucine della struttura per eventi situata a Sant’Angelo in Formis, frazione di Capua.

Oltre il ragazzo di 17 anni è rimasto ucciso, c’è un altro uomo che sarebbe stato colpito con diverse coltellate. L’ipotesi più probabile è che sia un collega con cui Sabally ha intrapreso la lite finita in modo tragico.

Il soggetto ferito si trova ricoverato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, trasferito d’urgenza da un ambulanza del 118.

Nel tentativo di bloccare questa folle rissa terminata nel sangue, anche una donna, parente del proprietario, Andrea Adinolfi, è rimasta lievemente ferita.

Queste appena descritte sono le uniche informazioni che possiamo ritenere certe arrivate in redazione dalla Masseria degli imprenditori Adinolfi.