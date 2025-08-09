IL NOME. Perquisito dai carabinieri e scoperto con 33 dosi di cocaina nelle mutande. IN CARCERE 27ENNE

SEI SU TIK TOK? ANCHE NOI! CLICCA QUI PER VEDERE LE FLASH NEWS DI CASERTACE

MONDRAGONE – I carabinieri della stazione di Sparanise hanno arrestato giovedì scorso Luigi Marcello, 27enne di Mondragone, durante un controllo di routine in viale Sandro Pertini, a Sparanise intorno alle 11. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla droga, stava violando la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza. I militari, insospettiti dal suo comportamento nervoso, hanno deciso di approfondire il controllo.

Durante la perquisizione, i carabinieri hanno scoperto nelle mutande del 27enne due scatoline metalliche (del tipo usato per le caramelle) contenenti 33 dosi di cocaina già pronte per lo spaccio, tutte confezionate singolarmente. Alla droga si aggiunge il sequestro di due smartphone, probabili strumenti per coordinare l’attività di spaccio.

Dopo l’arresto, Marcello è stato trasferito nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere a disposizione dell’autorità giudiziaria.