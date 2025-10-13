IL NOME. Rapinatori alle Poste di MARCIANISE. Esce dal carcere ladro 19enne. E il complice minorenne…

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

MARCIANISE – Il Gip del Tribunale di Aversa Napoli Nord ha convalidato l’arresto per i due giovani, un diciannovenne e un minorenne, sorpresi venerdì scorso durante un tentativo di rapina nell’ufficio postale di via Cesare Battisti (CLICCA E LEGGI L’INTERVISTA ESCLUSIVA) e per questo accusati del reato di tentata rapina in concorso.

A seguito dell’udienza, il magistrato ha disposto per Luigi Di Martino gli arresti domiciliari. Per il complice, F.C., minorenne nato nel 2008, è stato invece ordinato il collocamento in una comunità.

I due, a bordo di una Fiat Panda grigia e con il volto coperto da passamontagna, avevano fatto irruzione nell’ufficio postale brandendo armi improprie, per essere poi messi in fuga dal tempestivo intervento delle pattuglie dei vigili urbani. Dopo una rocambolesca fuga a piedi attraverso il quartiere San Simeone e lungo i binari ferroviari, i due erano stati infine bloccati e tratti in arresto.