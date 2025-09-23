IL NOME. Ruba 30 mila euro di benzina al self service della pompa: arrestato 39enne casertano

NOVITA’! DAL 30 SETTEMBRE ARRIVA “IL COLPO”: IL NUOVO PODCAST DI CASERTACE SUI LADRI ITALIANI CHE HANNO FATTO LA STORIA – GUARDA IL TRAILER

MONDRAGONE – Arrestato e recluso ai domiciliari e, dopo l’udienza di convalida davanti al Gip del tribunale di Cassino, costretto all’obbligo di dimora a Mondragone. Si tratta del 39enne Massimiliano Festa, arrestato nelle scorse ore con l’accusa di furto aggravato e utilizzo fraudolento di carte di pagamento.

L’uomo sarebbe responsabile di due furti di carburante consumati nella notte del 20 settembre scorso, rispettivamente nei territori di Ausonia e Formia. Il danno economico, causato dalla sottrazione di quasi 19mila litri di gasolio, è stimato in circa 30mila euro con l’utilizzo di due carte carburante falsificate, intestate ad una società petrolifera, sulle quali era stato apposto manualmente il codice di sicurezza. Per trasportare il gasolio, aveva noleggiato un furgone e lo aveva modificato aggiungendo dei serbatoi nascosti.

È stato beccato grazie alla segnalazione di un benzinaio di Formia, che si è insospettito vedendo i prelievi anomali e ha chiamato i carabinieri. Quando i militari sono arrivati, hanno fermato l’uomo che era a piedi sulla strada statale: in tasca aveva ancora le carte false. Il benzinaio lo ha riconosciuto e le telecamere di sicurezza hanno ripreso tutto.