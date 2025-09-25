IL NOME. Travolto e ucciso in sella alla sua bici, 70enne muore sul colpo

L’automobilista si è immediatamente fermato allertando i soccorsi ma per la vittima, purtroppo, non c’era più nulla da fare

SUCCIVO – Tragedia questa mattina nelle campagne di Succivo, dove un uomo di 70 anni, Francesco Parolisi, ha perso la vita dopo essere stato investito, in sella alla sua bici, da un’auto.

A lanciare l’allarme è stato lo stesso automobilista, che si è immediatamente fermato e ha chiamato i soccorsi. All’arrivo del personale sanitario, però, per l’anziano non c’era già più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Succivo, che hanno eseguito i rilievi tecnici e avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’impatto. Il conducente del veicolo è stato sottoposto ai test per accertare le sue condizioni psicofisiche al momento dell’incidente.

L’uomo investito era privo di documenti al momento dell’impatto. Il Comune di Succivo ha diffuso un identikit per favorirne l’identificazione, poi avvenuta nel corso della mattinata. La famiglia è stata informata dalla Polizia Locale.