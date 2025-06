IL NOME. Uomo preso a pugni in pieno centro a S.MARIA C.V.: aggressore a rischio processo

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Una lite scoppiata per futili motivi si è trasformata in un vero e proprio pestaggio in pieno centro. I fatti risalgono a marzo dello scorso anno, quando in piazza San Pietro un uomo di 57 anni, Sandro De Luca, residente in città, avrebbe aggredito a calci e pugni un altro uomo, un cittadino sardo che vive da tempo a Santa Maria Capua Vetere.

Secondo la ricostruzione, il diverbio sarebbe degenerato rapidamente: la vittima è stata colpita al volto e al torace, riportando traumi multipli e una frattura costale. Le ferite erano così gravi da richiedere cure immediate in pronto soccorso, dove i medici hanno stabilito una prognosi di ben 55 giorni.

La vittima, assistita dagli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo, ha denunciato tutto alla polizia. Le indagini hanno portato all’identificazione dei presunti aggressori: oltre a De Luca, coinvolti anche altri due uomini, che però saranno giudicati separatamente.

Ora, a oltre un anno e mezzo dai fatti, la giustizia muove i suoi passi. Il pubblico ministero Gionata Fiore ha chiuso le indagini chiedendo il rinvio a giudizio per De Luca, istanza accolta dal tribunale. Il processo si terrà davanti al giudice monocratico Rossi Alfano. La parte offesa si è costituita parte civile.