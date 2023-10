IL PANE DEL CLAN. I giudici decidono: torna agli eredi la società del forno dell’uomo dei Mallardo

CASTEL VOLTURNO – Gli introiti del padre e dei figli non sono connessi. Per questo motivo, la corte di Appello di Napoli ha riformato una sentenza precedentemente emessa nel settembre di due anni fa, a seguito del ricorso in Cassazione, restituendo le quote societarie ai figli del boss Giuliano Pianese Giulianiell o’sicc

Nel 2018 Pianese (deceduto nel gennaio scorso) era stato condannato per illecita concorrenza con violenza e minaccia con l’aggravante di aver favorito l’associazione camorristica del clan Mallardo, quest’ultima esclusa nel giudizio di secondo grado. Lo scopo delle minacce infatti sarebbe stato quello di estromettere le altre ditte concorrenti avvalendosi della particolare vicinanza a Feliciano Mallardo, detto ‘o sfrigiat’, reggente del clan giuglianese. In caso di rifiuto, gli imprenditori sarebbero stati minacciati e in alcuni casi dalle parole si sarebbe passati ai fatti.

I figli, possessori del 70% delle quote dell’impresa La Panificazione, ritenuta al centro di questo potere sulla vendita del pane, però, hanno presentato ricorso in Cassazione contro la confisca dell’impresa, ricevendo l’annullamento di questa.

Ora, tornata la vicenda alla corte di Appello di Napoli, è ufficiale la restituzione delle quote intestate agli eredi (Antonio Pianese e Marilena Pianese), il capitale sociale e beni strumentali dell’impresa