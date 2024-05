Perde soldi alle slot machine, fratello del boss devasta bar

Denunciato dal titolare del locale. Già nello scorso mese di novembre si era reso responsabile di un episodio analogo sempre ai danni dello stesso bar

MADDALONI – Perde alle slot machine e distrugge tre apparecchi, denunciato dal titolare del locale. protagonista Edoardo Esposito, 49 anni, fratello del boss Antonio Esposito .

Sul caso indagano i Carabinieri della stazione di Maddaloni che hanno inviato gli atti in Procura. L’episodio presso il New Dream Cafè in via Napoli, un mese fa. Secondo quanto ricostruito il 49enne poco prima dell’una di notte si trovava all’interno della saletta del locale dedicata alle slot machine quando ha dato in escandescenze in quanto non assistito dalla buona sorte. Scaraventato a terra l’apparecchio i dipendenti hanno allertato le forze dell’ordine che giunte sul posto hanno identificato l’uomo ancora nel locale.

Già nello scorso mese di novembre il titolare del locale aveva denunciato un episodio di cui si sarebbe reso protagonista lo stesso Edoardo Esposito. quest’ultimo, un mese fa, è stato condannato in un anno otto mesi con pena sospesa nell’ambito del processo per voto di scambio