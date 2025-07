Il Pronto Soccorso del Pineta Grande Hospital non chiuderà il 18 luglio

Meno di due settimane fa la denuncia di Casertace su quello che sarebbe stato un fatto gravissimo (CLICCA E LEGGI). Poi la schiarita, fino alla svolta di ieri pomeriggio. Pubblichiamo il comunicato stampa del Pineta Grande Hospital

CASTEL VOLTURNO (C.S.) – Nel pomeriggio di ieri è stato raggiunto l’accordo tra la Regione Campania e le strutture accreditate inserite nella Rete dell’Emergenza sanitaria, tra cui il Pineta Grande Hospital, per l’adeguamento delle tariffe relative alle funzioni del Pronto Soccorso, aggiornamento atteso da diversi anni, essenziale per garantire l’erogazione del servizio.

La Regione ha altresì manifestato di voler procedere alla stipula del nuovo contratto per l’anno 2025 dopo l’autorizzazione a tutte le Regioni da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze ad utilizzare le risorse disponibili per il contenimento delle liste di attesa, che dovrebbe avvenire in tempi brevi.

In considerazione di quanto premesso, si ritiene, per senso di responsabilità nei confronti dell’intera popolazione (locale, turisti e residenti dell’area flegrea) e per non gravare ulteriormente sulla fragile economia locale, di revocare la chiusura del Pronto Soccorso del Pineta Grande Hospital prevista per il 18 luglio, rinviando in autunno la valutazione della sostenibilità aziendale in relazione alle risorse che saranno assegnate, fiduciosi in una adeguata attribuzione del budget da parte della Regione Campania, in considerazione del servizio prestato e dell’importanza del Presidio Ospedaliero per l’intero territorio regionale.