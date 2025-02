Il Pugliano spreca tanto e racimola un punto prezioso contro lo Spartacus: 2-2. Qualificazione ai Playoff ancora possibile.

E il pensiero vola ai prossimi scontri a scenario aperto. Rossi pensa ma non dice: La squadra c’è.

CURTI / TEANO (ARNALDO BETTI) – Pareggio combattuto per il Pugliano nella sfida cruciale contro lo Spartacus, terminata con un 2-2 che mantiene vive le speranze di qualificazione ai playoff. I gialloverdi di Leo Rossi, nonostante le assenze pesanti, hanno dimostrato carattere e qualità, riuscendo a ribaltare il risultato prima di subire il pareggio definitivo.

Il match si sblocca con un calcio di rigore a favore dei padroni di casa, che trovano il vantaggio nei primi minuti. Il Pugliano, però, non si lascia abbattere e risponde con una vera e propria perla di Manuel Pelliccione, che con un tiro dalla distanza sigla il gol del pareggio. La squadra di Leo Rossi continua a spingere e trova il sorpasso grazie a una splendida punizione di Simone Picillo, che porta i suoi sul 2-1.

La gioia del vantaggio dura poco: lo Spartacus, infatti, riesce a ristabilire l’equilibrio con un’altra punizione vincente, riportando il match sul 2-2. Nel secondo tempo il Pugliano prende il controllo della gara, creando diverse occasioni per riportarsi avanti nel punteggio. Tuttavia, la squadra soffre le numerose assenze nel reparto offensivo, dovendo fare a meno di giocatori chiave come Cosimo Faella e Alessandro Molinaro entrato solo nei 15 minuti finali.

Nel finale, il match rischia di trasformarsi in una beffa per il Pugliano: l’arbitro assegna un altro rigore allo Spartacus, questa volta molto dubbio. A salvare i gialloverdi ci pensa l’estremo difensore Armando Molinaro, che con un grande intervento neutralizza il penalty e conserva il prezioso punto in classifica. Ora il Pugliano dovrà affrontare una serie di scontri diretti decisivi per la qualificazione ai tanto ambiti playoff. La lotta è ancora aperta e la squadra di Leo Rossi è pronta a giocarsi le sue carte fino alla fine.