IL ROMANZO DI DON FILIPPO MELONE. Nanninella e l’ufficiale di Hitler: un amore impossibile che sparse il seme del bene a Casagiove

Una storia che il noto sacerdote ha appreso da sua madre, a cui il libro è dedicato. La bella 24enne rimase incinta e il figlio fu chiamato per tutta la vita ‘o tedesco. In nome di questo amore, l’ufficiale della Wehrmacht salvò diverse persone dai rastrellamenti.

Nanninella era una ventiquattrenne all’alba della seconda guerra mondiale. Una donna ricca di profonda umanità e di semplicità. Si innamoro’ di un comandante tedesco che aveva un vero e proprio quartiere militare sulla montagna di Cuccagna-Casagiove. Ebbe un figlio, Ernesto, chiamato o’ tedesco. “Quando la paura della morte era un macigno per tutti, ricchi e poveri, molti trovavano aiuto in lei per sfuggire dalla rete dei tedeschi”.

Ma

finita la guerra, Nanninella venne dimenticata da tutti. Nessuno si interesso’ per individuare in Germania la famiglia dell’ufficiale tedesco. Eppure avrebbe meritato gratitudine e rispetto per le tante persone salvate. Questo romanzo nasce solo dal racconto della madre dall’autore, Filippo Melone, che non smetteva mai di ripetere ogni volta che qualcuno facesse riferimento alla guerra. E Nanninella vuole essere sopratutto un omaggio a sua madre.