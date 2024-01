Il sindaco di CARINARO non ritira le dimissioni, sciolto il consiglio comunale

Atteso per lunedì il commissario prefettizio.

CARINARO. Si è chiusa oggi l’esperienza amministrativa di Nicola Affinito. Il sindaco, anzi, l’ex sindaco di Carinaro, non ha, infatti, ritirato le dimissioni presentate lo scorso 22 dicembre. Già per lunedì dovrebbe arrivare in Comune il commissario prefettizio.

La decisione di Affinito avvenne dopo che nell’ultimo consiglio comunale la maggioranza non è stata tale, andando sotto di sei voti.

“Una decisione che non avrei mai voluto prendere e nonostante dolorosa ed inauspicata, ma oggi, è inevitabile. Con mio dispiacere e con grande rammarico, ma allo stesso tempo con la piena consapevolezza dell’impossibilità di poter concludere questa consiliatura secondo i miei auspici e secondo il programma elettorale, devo compiere questo passo”

“ll venir meno dell’approvazione, in Consiglio comunale del 18/12/2023, della delibera per l’approvazione definitiva della Variante Urbanistica per l’ex area del depuratore in Via S. Salvatore e considerato lo stato dei rapporti all’interno della maggioranza, considerato che non c’è più una maggioranza qualificata e l’impossibilità di portare a termine il mandato amministrativo, mi inducono a rassegnare le dimissioni. Arrivo a questa decisione, solo e soltanto perchè ritengo che non esistano più le condizioni per poter esercitare serenamente e in autonomia le funzioni di Sindaco“. Questo scriveva l’ex sindaco dopo aver scelto di dimettersi.