Il sindaco Santillo rassegna le dimissioni dopo la “sfiducia” a due assessori

ORTA DI ATELLA – Ha protocollato ieri le proprie dimissioni dalla carica di sindaco, Antonio Santillo alla guida el comune di Orta di Atella dal 18 maggio 2023. Alla base della decisione ci sembrerebbe l’atteggiamento di un consigliere del gruppo comunale “Orta al centro” il quale ha chiesto formalmente delucidazioni in merito alle manifestazioni natalizie alle attività dell’ufficio tecnico negli ultimi mesi,. Nel documento, il primo cittadino evidenzia che la decisione è maturata: “A seguito della sfiducia manifestata con atti amministrativi – scrive il primo cittadino nelle sue dimissioni – del tutto legittimi, da parte del capogruppo consiliare Orta al Centro nei confronti di due assessorati di cui uno di diretta espressione nel suo medesimo gruppo, considerato che nessuna comunicazione e dichiarazioni ufficiale in merito a detta “sfiducia” mi è pervenuta da nessun gruppo consiliare di maggioranza dichiara di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di sindaco del comune di Orta di Atella” . “Il sottoscritto – ha evidenziato Santillo -, nella sua qualità di sindaco, insieme alla giunta e al consiglio comunale, assicurerà, come per legge, lo svolgimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione al fine di tutelare la continuità della gestione dell’Ente nei 20 giorni successivi alla presente lettera di dimissioni, prima che esse diventino irrevocabili”. che Santillo ha 20 giorni di tempo per ripensarci e ritirare le proprie dimissioni