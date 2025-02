IL SORPRENDENTE VIDEO. La moglie separata del sindaco di Sparanise Fabrizio De Pasquale lancia dure accuse contro il marito: mi ha annullata. I soldi miei sul suo conto, controlli assidui sul mio telefono

Pubblichiamo integralmente l’intervista rilasciata all’autorevole emittente pugliese Telenorba il 25 novembre scorso, nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Una vessazione strisciante, mai manifesta, secondo Angela Mercorio. Naturalmente rimaniamo pienamente a disposizione del sindaco De Pasquale qualora lui volesse esprimere il proprio punto di vista o volesse rilasciare a noi un’intervista in forma scritta o video per replicare a quella che è la mamma delle sue due figlie

SPARANISE – Iniziamo questo breve articolo con una battuta in quanto dovremo affrontare un argomento molto serio e dunque, siccome i protagonisti della vicenda stanno, per grazia di Dio, tutti bene, la freddura non è inopportuna:

Angela Mercorio, 47 anni, ha già ufficializzato, da diversi mesi, la sua candidatura a sindaco di Trani, la bellissima città pugliese ricca di monumenti unici e che con Barletta e Andria forma la provincia di Bat.

Diversamente da lei, Fabrizio De Pasquale, colonnello dell’Esercito in servizio a Napoli dopo aver operato proprio a Trani e poi a Bari, alle elezioni comunali ha già concorso. Non solo, ma le ha pure vinte, dato che si tratta dell’attuale sindaco di Sparanise.

Angela Mercorio ha scritto un libro intitolato “Una vita splendida”. Ma siccome stiamo parlando, ed ecco la battuta emessa con molta prudenza, della moglie separata di De Pasquale, noi abbozziamo un’altra chiave di lettura della relazione tra i due: “Vite parallele”, in quanto entrambi hanno trovato nella politica una valvola di sfogo rispetto a una condizione familiare complessa, che Angela Mercorio ha raccontato in un’intervista rilasciata a Telenorba, emittente molto importante che trasmette in tutto il paese ma che in Puglia e in parte anche in Basilicata rappresenta una vera e propria istituzione, il giorno 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donn

Se dovessimo dire, dall’alto della nostra esperienza nel mondo della comunicazione, quale sia la televisione più importante d’Italia dopo i network, diremmo Telenorba, a cui si associa Radio Norba che forse incide ancora di più com’è dimostrato, ad esempio, dagli eventi musicali estivi a cui si sono agganciate anche le reti Mediaset e che coinvolgono tutte le grandi piazze e i grandi scorci monumentali e artistici di diverse città pugliesi.

Tutto ciò per dire che se Telenorba ha deciso di coinvolgere Angela Mercorio in un’intervista in cui essa si racconta e svela i contenuti del suo libro proprio nella data del 25 novembre come fatto di maggiore rappresentazione di un caso di presunta violenza – solo morale, ma pur sempre di violenza si tratterebbe – noi dobbiamo dare spazio a questa notizia. Attenzione, non basterebbe il caso in sé per sé. La nostra iniziativa giornalistica si attua nel momento in cui Fabrizio De Pasquale, divenendo sindaco di Sparanise, è assurto al rango di personaggio pubblico.

Naturalmente noi siamo a completa disposizione del sindaco De Pasquale qualora lui volesse esprimere il proprio punto di vista sull’intervista rilasciata dalla moglie separata – insistiamo su questo concetto perché i due sono separati ma non divorziati, perché è il divorzio che sancisce il formale e giuridico annullamento del matrimonio.

La Mercorio dice tante cose. A nostro avviso sono tre le più importanti. La prima: secondo lei, Fabrizio De Pasquale, 11 più grande, dopo averla conquistata e avvinta, affascinata, l’ha posta in una condizione di sudditanza morale che poi si p tradotta in sostanziali atti vessatori, come l’impossibilità della donna, insegnante di matematica e scienze alle elementari, di scegliere di avere un suo conto corrente, visto che i soldi da lei guadagnati venivano versati sul conto del marito.

La seconda: De Pasquale avrebbe cominciato a controllare assiduamente il telefono della moglie. A dirla tutta non sembra che Angela Mercoglio abbia la prova di questo controllo, visto che non dà alcun elemento oggettivo al riguardo, pur sostenendo però di averne la certezza dando l’impressione di non voler rivelare ogni dettaglio alla giornalista.

Il terzo: Angela Mercorio afferma di essersi sentita sola e abbandonata in momenti difficilissimi della sua vita, come quello in cui un figlio si sarebbe ammalato. Parla genericamente di un figlio anche se si tratta, in realtà, di una delle due figlie, entrambe maggiorenni, sposate e a loro volta madri, nate durante il matrimonio con Fabrizio De Pasquale. Due figlie a cui Angela Mercoglio aggiunge un terzo bambino avuto con il nuovo compagno P.L.

De Pasquale sindaco di Sparanise, Angela Mercorio aspirante candidata sindaco.

Magari i due un domani potrebbero reincontrarsi e trovare una base di rispetto reciproco in un’assemblea dell’Anci, magari presieduta da Carlo Marino (oggi presidente della sezione campana).