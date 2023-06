IL VIDEO. “Avamposti”: in 5 puntate l’attività dei carabinieri tra camorra e microcriminalità

Presentata stamattina la docuserie dedicata ai militari dell’Arma.

CASERTA/CASAL DI PRINCIPE. E’ stato scelto, non a caso, il Comando Stazione di Casal di Principe per presentare, stamattina, la docuserie Avamposti. Alla presenza del Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Caserta, colonnello Manuel Scarso il regista Claudio Camarca, ha raccontato ciò che, in cinque puntate, conosceremo sull’attività della Benemerita.

“Avamposti – Nucleo Operativo” è, infatti, la docuserie, realizzata da Stand by me in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, che andrà in onda sul Nove da martedì 20 giugno, alle 21:25, per 5 puntate.

Realtà complesse come Caserta, Ostia, Bologna e Bari (2 puntate), saranno il palcoscenico delle 5 puntate in cui viene raccontata la quotidianità dei Carabinieri in servizio nei Nuclei Operativi di grandi città d’Italia. Spesso operando in contesti urbani difficili dove degrado e crimine la fanno da padroni, tra narcomafie con piccoli e grandi traffici illeciti.

Per raccontare con il massimo del realismo la complessa realtà dove i carabinieri operano quotidianamente, visti, alternativamente, come nemici da temere o eroi da stimare; le telecamere del regista Claudio Camarca hanno seguito ininterrottamente il lavoro dei militari dell’Arma, accompagnandoli per le strade più difficili di queste realtà metropolitane. Per quel che riguarda Terra di Lavoro, si parlerà delle attività nel capoluogo, ma anche in realtà ben più complesse, vista la presenza della criminalità organizzata, come Mondragone e Casal di Principe.