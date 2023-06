IL VIDEO. “Avamposti – Nucleo Operativo”. Domani a Casal di Principe la presentazione ufficiale della nuova docuserie

In onda sul Nove da martedì 20 giugno, alle 21:25, per 5 puntate

CASAL DI PRINCIPE – Venerdì 16, ore 11:00, presso il Comando Stazione di Casal di Principe verrà presentata dal Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Caserta, Colonnello Manuel Scarso e dal regista Claudio Camarca, la nuova stagione di “Avamposti – Nucleo Operativo”.

La docuserie, realizzata da Stand by me in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, andrà in onda sul Nove da martedì 20 giugno, alle 21:25, per 5 puntate.

Realtà complesse come Caserta, Ostia, Bologna e Bari (2 puntate), saranno il palcoscenico delle 5 puntate in cui viene raccontata la quotidianità dei Carabinieri in servizio nei Nuclei Operativi di grandi città d’Italia. Spesso operando in contesti urbani difficili dove degrado e crimine la fanno da padroni, tra narcomafie con piccoli e grandi traffici illeciti.

Per raccontare con il massimo del realismo la complessa realtà dove i carabinieri operano quotidianamente, visti, alternativamente, come nemici da temere o eroi da stimare; le telecamere del regista Claudio Camarca hanno seguito ininterrottamente il lavoro dei militari dell’Arma, accompagnandoli per le strade più difficili di queste realtà metropolitane.