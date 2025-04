TUTTI I NOMI. IL VIDEO. AVERSA. Maxi blitz all’alba, scacco alla camorra: in manette cinque persone

Le 5 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di “associazione di tipo mafioso”, “estorsione aggravata” e “concorso esterno in associazione di tipo mafioso” sono tutte destinatarie di ordinanza di custodia cautelare in carcere

AVERSA – Nelle prime ore della mattina, i Carabinieri del Gruppo di Aversa, a conclusione di una complessa e

articolata attività investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Napoli,

hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli

nei confronti di 5 soggetti, tra cui elementi di spicco del Clan dei Casalesi – fazioni BIDOGNETTI e

SCHIAVONE.



Nel corso delle indagini, durate oltre un anno, sono stati raccolti elementi per documentare

l’appartenenza al clan dei casalesi di tre dei soggetti destinatari della misura cautelare. In particolare il primo,

noto imprenditore attivo nell’area del litorale domitio è risultato essere l’imprenditore di stabile riferimento

del clan per il finanziamento delle casse della famiglia Bidognetti attuato mediante iniziative economiche

comuni con esponenti del gruppo criminale. Tra queste, l’acquisto all’asta di numerosi immobili, laddove

l’imprenditore avrebbe corrisposto delle somme di denaro ad appartenenti al clan, grazie al cui intervento, gli

altri offerenti venivano indotti a rinunciare alla partecipazione all’incanto così da consentire all’imprenditore

di aggiudicarsi i beni.

L’imprenditore, secondo quanto ricostruito, sarebbe, altresì, direttamente coinvolto in un progetto per la realizzazione di un ristorante di una nota catena di fast food in un terreno sito a Castel Volturno lungo la via Domiziana, già di proprietà di un imprenditore colluso con il clan Bidognetti e colpito da confisca di prevenzione. Ulteriori elementi, inoltre, sono stati raccolti a carico di un secondo soggetto ritenuto referente del gruppo Bidognetti per la gestione delle attività estorsive sui territori dei comuni di Lusciano e Parete, storicamente di egemonia del clan.

Secondo quanto accertato nel corso delle indagini, lo stesso, dopo avere riportato diverse condanne per “fatti di camorra,” principalmente legati alla realizzazione di estorsioni e di detenzione di armi, oltre che per la partecipazione al clan dei casalesi, ed aver scontato un lungo periodo di detenzione, una volta tornato in libertà avrebbe immediatamente ripreso le redini del gruppo camorristico dei Bidognetti, ricominciando a realizzare condotte estorsive e acquisendo, così, un ruolo di grossa caratura all’ interno della cosca.

Gli inquirenti, infatti, hanno documentato il suo diretto coinvolgimento in un’estorsione ai danni di un imprenditore edile al quale dapprima veniva imposto di sospendere i lavori ed in un secondo momento veniva imposto di versare una cospicua somma di denaro da destinare ai detenuti del clan.

Un terzo soggetto, invece, è stato individuato quale referente del clan – gruppo Schiavone, con particolare riferimento al settore delle estorsioni sul territorio. Anch’egli, terminato un lungo periodo di detenzione, qualche tempo dopo la sua scarcerazione, si sarebbe immediatamente attivato non solo per porre in essere nuove attività estorsive, ma anche per realizzare condotte nell’ambito del traffico di droga, confermandosi come una figura di primo piano del clan dei casalesi, fazione Schiavone.



Altri elementi, infine, sono stati raccolti a carico di un quarto soggetto, di origine straniera. Questi, pur

non essendo partecipe del clan dei casalesi, in cambio dell’autorizzazione a gestire in regime di sostanziale

monopolio le forniture di sostanze stupefacenti alle piazze di spaccio del litorale domitio, avrebbe offerto il

proprio contributo al raggiungimento degli scopi del clan medesimo, versando una percentuale fissa sulle

cessioni di sostanze stupefacenti da lui realizzate e procurando armi ad esponenti del clan stesso medesimo.

Sul conto di quest’ultimo e di un altro soggetto, anch’egli attinto da provvedimento cautelare, sono

stati raccolti numerosi elementi tesi a riscontrarne il coinvolgimento, insieme ad altri soggetti appartenenti al

clan e per i quali si è proceduto separatamente, in un’estorsione ai danni di un imprenditore operante sul litorale

domitio, dal quale con violenza e minacce, veniva preteso il pagamento di una somma di 15.000 euro.



Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui

sono ammessi mezzi di impugnazione; i destinatari della stessa sono Nicola Gargiulo alias capitone, Antonio Fusco, Hasanay Hermal, Umberto Meli, Giovanni Albano, Francesco Avolio E Nicola Pezzella.