IL VIDEO. Bus pieno di studenti prende fuoco

Incendio su un bus scolastico a Caiazzo: evacuazione tempestiva degli studenti

CAIAZZO – Pochi minuti fa, un autobus che trasportava studenti ha preso fuoco lungo la provinciale che collega Caserta alla zona caiatina, nei pressi della località Cappuccini. Il mezzo, di una ditta privata che gestisce il servizio di trasporto per i pendolari scolastici, è stato avvolto dalle fiamme per cause ancora in fase di accertamento.

Fortunatamente, l’autista ha prontamente fermato il bus, permettendo a tutti i passeggeri di scendere in sicurezza. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area circostante.

A causa dell’incidente, la strada è attualmente bloccata in entrambe le direzioni, con rallentamenti significativi per il traffico nella zona. Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso.

