IL VIDEO. CASERTA. Assalto dei ladri all’auto dell’ex assessore Pasquale Napoletano dopo la prima serata della “Sagra delle Pallottole”

CASERTA (red.cro.) – Gliele hanno fatte andare di traverso la pallottole al simpatico Pasquale Napoletano, per gli amici e simpatizzanti come noi, Pippo Boccalone.

L’ex assessore della giunta Del Gaudio è stato uno degli organizzatori e dei gran cerimonieri dell’evento culinario di maggiore cifra storica (la prima edizione risale al 1805) nella città di Caserta.

Ritornato a casa soddisfatto, si è subito addormentato e dunque non ha sentito alcun rumore. I ladri, per la seconda volta nel giro di poche settimane, sono andati all’assalto delle sue proprietà. Hanno aperto l’auto della moglie parcheggiata davanti casa e hanno asportato diversi oggetti.

Insomma, un colpo dei soliti ignoti, realizzato in un momento in cui le forze dell’ordine, a partire dalla compagnia carabinieri di Caserta, stanno esercitando un grande sforzo proprio per fronteggiare questi reati predatori che trovano poco spazio nell’informazione, ma sono quelli largamente più avvertiti e sofferti dalle persone comune che, nella loro reiterazione, colgono quel senso di insicurezza con conseguente riduzione della cifra della loro serenità