IL VIDEO. CASERTA. Travolto dall’auto nel rione Acquaviva, muore 28enne

CASERTA. È morto nelle scorse ore, all’ospedale civile di Caserta, il 28enne Denis Hrodetskyy, travolto mercoledì sera, in via Acquaviva, da una Peugeot di colore scuro guidata da un giovane del posto.

La vittima, originaria dell’est Europa, era stata estratta dai vigili del fuoco perché, dopo l’impatto, stranamente, il suo corpo si trovava proprio al di sotto della vettura, tra le ruote anteriori e posteriori dell’auto. Sopraggiunti i soccorsi, Denis era poi stato trasportato all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, ma nelle ore successive al ricovero le sue condizioni si sono aggravate, fino al sopraggiungere del decesso.

Poco chiara la dinamica dell’incidente su cui indagano le forze dell’ordine. Va sottolineato che un impatto violento tra un’auto ed una persona che attraversa una strada, sbalzerebbe quest’ultima a metri di distanza dalla vettura stessa. Il corpo di Denis, invece, si trovava sotto l’automobile. Pare, infatti, che il giovane avesse alzato un po’ troppo il gomito e, al sopraggiungere della vettura, si trovasse già a terra, disteso sull’asfalto, sopraffatto, probabilmente, dai fumi dell’alcol.

Starà, comunque, agli inquirenti capire, effettivamente, come si siano svolti gli eventi, anche se, stavolta, sembra davvero che al conducente dell’auto, anche lui un ragazzo sotto choc per gli avvenimenti, si possa attribuire l’unica colpa di non aver scorto una persona riversa a terra, di notte, sull’asfalto. Una tragica fatalità.

