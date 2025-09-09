IL VIDEO E LA FOTO. Doppia esplosione in una fabbrica di fuochi: vigili del fuoco in azione

Non si hanno ancora notizie certe su eventuali feriti o vittime. La situazione è in evoluzione e si attendono aggiornamenti dalle autorità competenti

NAPOLI – Attimi di paura nel quartiere di Pianura, nella zona occidentale della città, dove nel pomeriggio di oggi, 9 settembre, si sono verificate due violente esplosioni. La prima deflagrazione è stata segnalata poco prima delle ore 16:00 in via Grottole: subito dopo, una grossa colonna di fumo si è alzata in cielo, visibile anche a diversi chilometri di distanza.

Pochi minuti più tardi, i residenti hanno riferito di una seconda esplosione. L’eco delle deflagrazioni è stato avvertito anche in altre zone della città, suscitando forte preoccupazione tra gli abitanti.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. In quella zona è presente una fabbrica di fuochi d’artificio e non si esclude che l’incidente possa essere legato all’attività dello stabilimento, anche se la dinamica resta al momento tutta da chiarire.