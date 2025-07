IL VIDEO E LA FOTO. Bombola del gas esplode durante il barbecue, paura nella frazione

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta

CASERTA – Pochi minuti fa, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta è intervenuta in via Sebastiano Conca, nella frazione di Briano, a seguito di un incendio divampato dall’esplosione di una bombola GPL utilizzata per alimentare un barbecue che ha improvvisamente preso fuoco, generando momenti di apprensione tra i residenti.



Le cause esatte dell’esplosione sono ancora in fase di accertamento, ma si presume un malfunzionamento o una perdita dalla bombola stessa. Fortunatamente non si registrano feriti