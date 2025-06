I VIDEO E LE FOTO. Territorio aurunco nella morsa del fuoco

In ogni dove, nella provincia di Caserta, si stanno verificando dei roghi. Colpa delle temperature elevate e dei piromani all’attacco

SESSA AURUNCA – Brucia ogni angolo del territorio aurunco. Dopo le spaventose immagini di ieri che hanno colpito la località balneare di Baia Domizia, il casertano in ogni dove continua ad essere vittima delle fiamme, soggiogato dalle alte temperature e dai gesti insani dei piromani.

L’escalation infernale è iniziata questa mattina, quando il fuoco è stato appiccato nella località Maiano. Al contempo, alcune sterpaglie hanno preso fuoco anche presso la foce del Garigliano.

Nella prima parte del pomeriggio, invece, è stato preso di mira il monte Massico, tra i paesi di Carano e Piedimonte. Non molto tempo dopo, sempre a Carano, lungo la strada provinciale che conduce a Cellole, si è verificato l’ennesimo incendio della giornata.

Volontari e vigili del fuoco sono sempre attivi per domare le fiamme. Ma l’alto rischio e la grande espansione del fenomeno ha richiesto l’aiuto anche dei canadair, in volo da ore per lo spegnimento degli incendi boschivi sulle zone montuose.