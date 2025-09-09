IL VIDEO E LE FOTO. Incendio sulla provinciale: fiamme minacciano le case, Vigili del Fuoco in azione

Il rogo è divampato a circa un chilometro dalla tenuta Masucci. Il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Teano al lavoro per arginare il fronte di fuoco che si avvicina alle abitazioni

TEANO – Emergenza lungo la strada provinciale 31, dove un vasto incendio è divampato a circa un chilometro dalla tenuta Masucci, ricadente nel tenimento di Teano. Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione, hanno rapidamente creato un fronte di fuoco che ha destato forte preoccupazione tra i residenti, poiché si sta propagando in direzione di alcune abitazioni della zona.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Teano, impegnati con più squadre e mezzi antincendio nel tentativo di contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

La situazione è in costante evoluzione e i soccorritori stanno lavorando senza sosta per evitare che l’incendio raggiunga le case.