IL VIDEO E LE FOTO. MONDRAGONE. A Palazzo Ducale la prima unione civile: Valentina e Mariarca hanno detto di sì

“Solo chi realizza l’amore, raggiunge la più alta forma di cultura”

MONDRAGONE – (Maria Assunta Cavallo) – Prima unione civile tra donne a Mondragone. Le nozze si sono celebrate nel bellissimo scenario di Palazzo Ducale. La cerimonia è stata celebrata dall’amico Angelo Barbato. Bellissime le spose Valentina Caramanica 36 anni e Bozzo Maria Arca 42, rese ancora più splendide dal consulente d’immagine Gino Caterino. La coppia alle ore 12.00 di questa mattina, ha pronunciato il proprio sì dopo 17 anni di attesa. Coraggiosamente e pubblicamente hanno voluto mostrare quanto il loro sentimento sia puro, seppur consapevoli della disapprovazione di tanti, ma allo stesso tempo hanno voluto lanciare un messaggio che deve essere da insegnamento a chi vive la la propria vita mostrando ciò che la società desidera vedere e non come realmente si è per la paura di essere messi alla gogna. “L’amore non ha un senso, l’amore non ha un nome” ma è un qualcosa di implacabile, di intoccabile che non deve essere regolamentato dagli altri, perché nessuno può e deve metterci le mani.

Un sì pronunciato alla presenza di pochi intimi e tra l’assenza di persone care ed importanti alla coppia, che non hanno voluto partecipare a questo momento di gioia, perché frenate dalla vergogna e questo dimostra che c’è ancora tanta strada da fare per abbattere i muri del silenzio. Spiegatemi dunque quale vergogna una coppia dovrebbe provare nel mostrare i propri sentimenti mentre al di fuori di questo contesto, ogni giorno nel mondo accadono fatti di una tale gravita’, di fronte ai quali spesso nemmeno ci si indigna. So che non è semplice per taluni tenere a bada la propria lingua quando il chiacchiericcio diventa fonte indispensabile di vita in un paese fin troppo spento, ma il coraggio mostrato da queste due donne deve spingere gli altri a trovare quella forza necessaria per cambiare le cose, abbattendo gli stereotipi imposti dalla società.

Dopo la cerimonia civile la coppia ha ricevuto amici e parenti presso il ristorante “La locanda delle carrozze” nella bellissima sala allestita dal Wedding planner Valerio Taglialatela, mentre il servizio fotografico è stato curato da Angelo Forino. Tutta la redazione di CasertaCe esprime le sue felicitazioni a queste donne coraggiose che stanno per intraprendere un nuovo percorso di vita.

