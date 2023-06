IL VIDEO E LE FOTO. MONDRAGONE. Vandalizzata l’ area giochi a Sant’Angelo. DON Paolo: “Una società malata”

Le giostre vennero donate l’estate scorsa dall’ Associazione Mondrapizza

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Parco giochi di Sant’Angelo vandalizzato nella notte. A circa un anno dell’inaugurazione di un area giochi per bambini, in uno dei quartieri più antichi della città, qualcuno ha pensato alla sua distruzione. Le giostre vennero donate l’estate scorsa dall’ Associazione Mondrapizza ed installate all’interno dell’area verde a ridosso della piazzetta, ma come spesso accade in questo paese, che fa fatica a civilizzarsi, ciò che di bello viene creato deve essere per forza raso al suolo. Gesti criminosi di un gruppo di imbecilli che tra l’altro hanno lasciato la propria firma con il sangue. Nella zona vi sono delle telecamere e rimane la speranza che chi di dovere, si adoperi per il recupero delle immagini e per la punizione dei responsabili, ammesso che siano funzionanti e abbiano ancora in memoria la registrazione. La civilizzazione di un luogo dovrebbe essere un fatto naturale, ma in questa città, portare il popolo a condizioni di vita sociale, materiale, spirituale più evolute, è divenuta un’impresa quasi impossibile. Nemmeno la “figuraccia” mediatica come quella legata alla vicenda dello striscione apparso sul lungomare contro lo scudetto del Napoli, dove vi era stampato il volto di Anna Frank con una scritta vergognosa, è servita a portare l’intera comunità, ad una attenta analisi e riflessione su come la società stia crescendo in modo malato. Sul caso è intervenuto anche Don Paolo Marotta, rettore della chiesa di San Michele Arcangelo, la cui amarezza si percepisce nelle parole che ha usato per condannare il gesto: “alcuni giovani sono oramai allo sbando e la nostra società si sta ammalando sempre più di quelle persone che si avvicinano all’uso di sostanze stupefacenti, allontanandosi da quei valori fondamentali e necessari per la loro crescita e per la crescita di tutti”.

