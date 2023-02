IL VIDEO E LE FOTO. Rifiuti, sassi, cartelli divelti. Degrado fuori al plesso arcobaleno

Un degrado che fa bella mostra in un luogo pubblico dove anche un intervento minimo di pulizia dovrebbe essere di normale amministrazione, ma purtroppo non è proprio così

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo)- “Una scuola più pulita e più sicura” è uno dei tanti slogan propinati alla collettività dall’attuale amministrazione comunale, che nei fatti dimostra il contrario di tutto. Le immagini che ci sono giunte questa mattina dai genitori che ogni giorno accompagnano i propri figli alla scuola Primaria-infanzia plesso “Arcobaleno”, Primo Circolo Didattico, sono inequivocabili. L’ immondizia che si accumula sui marciapiedi e l’erba che cresce indisturbata, per non parlare della presenza di alcuni sassi cosiddetti scardoni in dialetto mondragonese, che si trovano nei terreni e di un cartello della segnaletica stradale divelto sul marciapiede, mettono seriamente a repentaglio la sicurezza dei bambini. Un degrado che fa bella mostra in un luogo pubblico dove anche un intervento minimo di pulizia dovrebbe essere di normale amministrazione, ma purtroppo non è proprio così, visto che non è la prima volta che che si denunciano situazioni simili sia in prossimità di questa scuola e sia nei pressi di altri istituti scolastici, dove l’impegno da parte degli organi comunali di competenza, non è mai giunto oppure è arrivato a singhiozzo.

