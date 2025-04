IL VIDEO. È ufficiale: Piero Armenti de “Il Mio Viaggio a New York” e Jana Italy Food Porn aprono un locale ad AVERSA. ECCO DOVE E QUANDO

AVERSA – Dopo mesi di voci e indiscrezioni, è finalmente ufficiale: Piero Armenti, creatore del seguitissimo brand “Il mio Viaggio a New York”, e l’influencer del gusto Jana, fondatore di Italy Food Porn, hanno unito le forze per dare vita a un nuovo e attesissimo progetto gastronomico. Si chiama Bukies – Burger & Cookies e aprirà le porte al pubblico mercoledì 24 aprile alle ore 19, in via Antonio Gramsci 62, ad Aversa.

Il locale promette un’esperienza culinaria in perfetto stile newyorkese, fatta di smashburger creativi e cookie artigianali, mixando la cultura del cibo americano con ingredienti di qualità e un’estetica social-friendly.

«Aversa diventerà la nuova New York», ha dichiarato con entusiasmo Piero Armenti nel video di presentazione ufficiale, diffuso sui canali social.

Con milioni di follower tra loro, Armenti e Jana portano nel cuore della provincia di Caserta una vera e propria rivoluzione gastronomica, puntando su un brand che promette di diventare un punto di riferimento del panorama food campano.

L’appuntamento è quindi fissato: il countdown per il grande opening è già partito. E Aversa si prepara ad accogliere un assaggio di New York.