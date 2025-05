IL VIDEO. Il futuro di 20 giovani “accende i motori”: parte la Farina Academy

Questa mattina, venerdì 16 maggio, i ragazzi sono stati accolti nella prima delle giornate a loro dedicate presso la sede del Gruppo Farina, in Viale Carlo III

MARCIANISE – Una mattinata densa di emozioni e significato quella vissuta oggi presso la sede del Gruppo Farina, dove è stato ufficialmente inaugurato il primo Laboratorio di Impresa Simulata del corso per Operatore alla riparazione dei veicoli a motore. Un evento che segna l’inizio di un’avventura formativa e professionale destinata a lasciare il segno, non solo nella vita dei venti giovani partecipanti, ma nell’intero tessuto sociale ed economico della Campania.

Nato con l’obiettivo di offrire un’alternativa concreta a ragazzi minorenni che, per varie circostanze, non hanno proseguito gli studi dopo il diploma di scuola media, il corso della Farina Academy rappresenta una risposta moderna e inclusiva alla sfida dell’abbandono scolastico. Ma non solo: è un vero investimento nel futuro dell’automotive regionale.

“Siamo emozionati di accogliervi – ha esordito Alessia Farina, direttrice operativa del Gruppo Farina, all’arrivo dei ragazzi – I giovani per noi sono tutto, sono il nostro futuro. Per questo motivo sentiamo il desiderio e l’obbligo di creare una strada che possa portarli lontano: è questo quello che intendiamo fare con Farina Academy”.

“Studiare toccando con mano gli strumenti del proprio lavoro – ha proseguito – essere affiancati da docenti che apriranno loro le porte di una vita nuova, è quello che vogliamo donare loro. In questa realtà siamo i primi a farlo e ciò ci rende profondamente orgogliosi”.

Il percorso, articolato in tre anni per un totale di quasi 3.000 ore di formazione, si fonda su una didattica attiva, interdisciplinare e strettamente legata al mondo del lavoro. Dopo una prima fase teorica svolta presso l’ente di formazione Euroform di Claudia Cassese, a Casalnuovo, oggi gli studenti hanno fatto il loro ingresso nei laboratori professionali messi a disposizione dal Gruppo Farina, che riunisce alcuni tra i più prestigiosi brand automobilistici presenti in Campania: Renault, Dacia, Opel, Citroën, Jeep, Alfa Romeo e molti altri.

Presente anche una rappresentanza delle istituzioni locali, tra cui il Sindaco di Marcianise e l’Assessore alle Politiche Giovanili di Casalnuovo, Katia Iorio, che hanno sottolineato il valore sociale e culturale dell’iniziativa.

“Quando ho saputo di questo progetto, ne sono rimasto entusiasta” – ha detto il primo cittadino – “Fornire una competenza pratica ai giovani è un’impresa nobile. Gruppo Farina ha dato prova di visione e responsabilità sociale”.

“La cosa più importante – ha aggiunto Iorio – è che qui si guarda a chi ha lasciato la scuola ma non ha lasciato i propri sogni. Un progetto di grandissimo spessore umano e formativo.”

L’impresa simulata, cuore pulsante della prima annualità, consentirà agli allievi di sperimentare in prima persona ogni aspetto della vita professionale: dalla gestione dei clienti all’organizzazione dei processi meccanici, fino al contatto diretto con professionisti e brand del settore. Un modello formativo innovativo che unisce aula, laboratorio e mondo del lavoro in un unico ecosistema formativo.

La speranza è che questa esperienza possa fungere da apripista per nuovi progetti simili in tutta la regione. Perché educare oggi significa costruire il domani. E qui, il domani ha già acceso i motori.