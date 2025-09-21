IL VIDEO. BAIA DOMIZIA. Incendio devasta appartamento nel Parco Barracuda

Paura a Baia Domizia per un incendio scoppiato all’interno di un’abitazione del complesso residenziale. In calce il video gentilmente concessoci dal sito Officina0823

BAIA DOMIZIA – Fiamme al Parco Barracuda, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento.

A lanciare l’allarme è stato il portiere del complesso residenziale, mettendosi in contatto con i vigili del fuoco. Giunti sul posto, i caschi rossi hanno spento il fuoco, non prima di aver salvaguardato la zona. Fortunatamente, non si sono registrati i feriti.

Secondo una prima ricostruzione, a innescare il rogo sarebbe stato un corto circuito provocato da una ciabatta elettrica lasciata incautamente su un letto.