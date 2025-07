IL VIDEO. Inferno di fuoco sul Litorale casertano: fiamme alte 10 metri, vigili del fuoco senza tregua

CASTEL VOLTURNO – Un vasto incendio sta devastando Via Mezzagni a Castel Volturno, lungo la Domiziana, mettendo a dura prova i soccorritori e generando una situazione di grave allarme. Tre Canadair sono attualmente impegnati nello spegnimento delle fiamme, che raggiungono un’altezza impressionante di dieci metri.



La Complessa Operazione di Soccorso



Sul posto, una squadra dei Vigili del Fuoco specializzata nella “Terra dei Fuochi”, supportata da un’autobotte, sta operando incessantemente. Anche la Polizia e l’Anas sono presenti per gestire la viabilità e garantire la sicurezza. I soccorritori sono stremati non solo dalle alte temperature, ma anche dalla moltitudine di interventi a cui sono stati chiamati negli ultimi giorni.

Nonostante la fatica, continuano a operare con determinazione per contenere le fiamme e scongiurare ulteriori pericoli



Nuovi focolai e la pista dolosa



Mentre l’incendio principale continua a imperversare, automobilisti in transito nella zona segnalano la presenza di numerosi altri focolai lungo lo stesso tratto della Domiziana. Questa situazione aggrava ulteriormente la già difficile gestione dell’emergenza.



La provincia di Caserta, e in particolare la zona litoranea, è messa in ginocchio da questa ondata di incendi. La concomitanza di più roghi e la loro diffusione in un’area così vasta non lasciano dubbi sulla natura dolosa degli eventi, ipotizzando una chiara matrice incendiaria dietro questa devastazione.