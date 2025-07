IL VIDEO – LE FOTO. Gaia, un piccolo angelo volato in cielo troppo presto

Don Migliozzi: «Non ha fatto in tempo a ricevere il Battesimo, ma ha un posto riservato nel cuore di Dio»

TEANO (Elio Zanni) – Stamattina, un silenzio irreale ha avvolto la soglia della chiesa, rotto solo da un commosso applauso e dal fruscio di palloncini bianchi che si sono librati nel cielo, portando con sé un addio straziante. Erano per la piccola Gaia, una minuscola anima che ha sfiorato la vita per soli due giorni, lasciando un vuoto incolmabile.

Parenti, gli amici più intimi e i residenti del quartiere si sono stretti in un doloroso abbraccio muto, gli occhi lucidi e i cuori spezzati, partecipando ai funerali di oggi 19 luglio 2025. La minuscola salma è giunta alla chiesa di Santa Maria La Nova a Teano, dove alle 11 si è consumato l’ultimo saluto. E quando il nonno, Luigi, è uscito, sorreggendo quel feretro bianco che conteneva un amore così immenso eppure così effimero, tutti si sono stretti intorno a lui e ai genitori in lacrime, Antonio e Amalia, straziati da un dolore che non dovrebbe mai toccare nessuno.

Le parole di don Luigi Migliozzi, il parroco visibilmente commosso, sono risuonate nell’aria come un balsamo per le anime afflitte. «Gaia, lo sapete, ha vissuto troppo poco – ha detto con voce rotta dall’emozione – non ha fatto in tempo a ricevere la grazia del Battesimo, ma sappiate che ha già un posto riservato lì, direttamente nel cuore di Dio». Una promessa di pace che, per un attimo, ha alleviato l’indicibile sofferenza.

In mezzo a tanta disperazione, ci sono stati gesti che brillano come fari di umanità. La raccolta fondi avviata per sostenere la famiglia, nonostante avesse già provveduto alle esequie, ha dimostrato una vicinanza che scalda il cuore. I colleghi di lavoro, con un gesto di profondo rispetto, hanno eseguito una pulizia straordinaria di Piazza Santa Maria La Nova, il luogo dell’ultimo saluto. Per questo, la famiglia ha voluto ringraziare il sindaco di Teano, tutti i colleghi della Isvec Isola Verde, a partire dal coordinatore locale, e tutti gli amici per la loro presenza e per l’affetto immenso dimostrato.

Ma oltre a questo, c’è solo un silenzio assordante sulla brevissima, effimera vita di Gaia, trascorsa tra le mani dei medici e le strade che non avrebbero dovuto essere il suo ultimo viaggio.

I suoi viaggi della speranza: quello tra Teano e l’Ospedale di Piedimonte Matese, dove è nata l’11 luglio. E quello, ben più disperato, da Piedimonte Matese a Caserta, un’altra strada, un altro ospedale: l’ultimo, dove la sua vita si è spenta domenica 13 luglio 2025. Una storia su cui tutti, a partire dai familiari e dagli stessi genitori, desiderano, giustamente, vedere chiaro. Per questo, tramite un legale, è stata aperta un’indagine, per far luce sui reali motivi della morte di questa piccola, innocente vita e sulle eventuali responsabilità dei medici dei due ospedali.

Il cuore di Gaia ha battuto per pochissimo, ma il suo ricordo rimarrà per sempre impresso nei cuori di chi l’ha amata e l’ha vista volare via troppo presto. Che la verità su come siano adnati i fatti possa emergere chiara ed inequivocabile e possa così portare un po’ di pace a questa famiglia straziata.