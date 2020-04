IL VIDEO. L’estrosa interpretazione di un prof di AVERSA. Da “La Guerra di Piero” alla “Ballata del Coronavirus”

AVERSA (P.M.) – La quarantena cui siamo costretti a causa della pandemia di coronavirus non è facile da affrontare. Come ci ha spiegato lo psicologo sammaritano Giuseppe di Rienzo nei suoi interventi che stiamo ospitando sul nostro giornale per averne consigli in questo particolare periodo, vi sono, fuori dei casi di insorgenza di un disagio psichico vero e proprio, essenzialmente due tipi di atteggiamenti rispetto ad essa. Il primo, quello di chi indulge nell’ozio domestico e prova a far passere bene o male il tempo con amenità varie. Al modo del personaggio di un romanzo di Luigi Ciampolini, che: ” …sedeva scioperato sopra un sofà mettendo in perfetto equilibrio d’inerzia le sue facoltà fisiche e intellettuali“. Il secondo atteggiamento, quello di chi ne sta approfittando per dedicarsi alle proprie passioni più vere ed alla propria creatività, spesso trascurate a causa degli immancabili impegni di lavoro e di famiglia.

Oggi guardiamo a quest’ultimo caso pubblicando il video di un nostro assiduo lettore aversano, che, docente per mestiere, nel suo tempo libero coltiva da sempre la musica e le canzoni leggere.

Parodiando il testo della celeberrima canzone La Guerra di Piero (1966) di Fabrizio de Andrè ha descritto, con ottima metrica e voce intrigante, la nostra condizione odierna, cogliendo qua e là spunti dal reale. Il finale è poi a sorpresa. Adombra una tesi sulle cause del coronavirus che potremmo definire…fideistica.

Non resta che ascoltarlo.

Questo l’originale brano dal titolo Guerra alla Terra