IL VIDEO MONDRAGONE. Il grido d’aiuto del centro storico che muore tra l’indifferenza di tutti

Come si evince dal video che pubblichiamo in calce all’articolo quello che una volta era il fiore all’occhiello della cittadina rivierasca è oggi solo un luogo fantasma

MONDRAGONE – (Maria Assunta Cavallo) Quello che un tempo era definito il fiore all’occhiello della cittadina rivierasca dove sorgevano negozi di ogni tipo e veniva svolto il mercato settimanale, di domenica, oggi è, invece, purtroppo, un centro storico fantasma.

Le uniche attività commerciali che hanno resistito alla pandemia e alla conseguente crisi economica, con tutte le problematiche annesse, sono quelle di Piazza Umberto I che potremmo definire eroiche anche perché nessun progetto per rivalutare il centro è stato mai attuato dalle varie amministrazione che negli anni si sono susseguite

questa situazione va poi ad aggiungersi una serie di problematiche segnalate dai residenti non ancora risolte a cominciare dalla fontana inattiva posizionata sotto al campanile divenuta una pattumiera pubblica a finire ad un percorso pedonale per i non vedenti che fa parte del progetto di riqualificazione voluto dall’ex amministrazione Schiappa che non serve assolutamente a nulla se non ad ospitare parcheggi selvaggi, panettoni di cemento e cumuli di spazzatura.

tutto da rifare, non dal punto di vista strutturale ma sotto l’aspetto attrattivo sviluppando progetti ed investendo somme di denaro per incentivare i giovani all’apertura di piccole attività commerciali in modo da riportare il centro storico a quello che era un tempo.