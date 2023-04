IL VIDEO. MONDRAGONE. Il vento forte sferza il litorale: caduta di calcinacci e strade chiuse al traffico. ECCO DOVE

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco.

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) Il forte vento che sta soffiando in queste ore sul litorale Domizio sta creando non pochi problemi. Tante le richieste di intervento ai vigili del fuoco, soprattutto per la messa in sicurezza delle tettoie. Nel primo pomeriggio di oggi i caschi rossi del distaccamento locale sono intervenuti in via Sementini per la messa in sicurezza di una vecchia struttura da cui si sono staccati dei calcinacci, che per fortuna non hanno colpito nessun pedone o automobilista. La strada e’ per ora chiusa al traffico e chi transita per piazza Umberto Primo deve obbligatoriamente portarsi in Corso Umberto o in Via Vittorio Emanuele.