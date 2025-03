IL VIDEO. MONDRAGONE. Incidente in zona mare, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero

Sul posto gli agenti della polizia municipale

MONDRAGONE – Incidente, ieri, nella zona mare a Mondragone. Per cause in corso di accertamento il conducente di un Alfa Romeo Stelvio di colore bianco ne ha perso il controllo andandosi a schiantare con un albero a ciglio strada. Sul posto gli agenti della municipale impegnati nella ricostruzione dei fatti. Contusioni, fortunatamente lievi, per i coinvolti